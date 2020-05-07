Шутер Disintegration от бывшего креативного директора Bungie выйдет уже в середине июня
Основанная бывшим креативным директором Bungie и соавтором франшизы Halo Маркусом Лейто студия V1 Interactive огласила точную дату выхода своего научно-фантастического боевика Disintegration. Отправиться в неприветливое будущее можно будет уже 16 июня, а пока что нашему вниманию представили сюжетный трейлер.
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По сюжету Disintegration, в отдалённом будущем большая часть человечества пала жертвой пандемии, а оставшиеся в живых пытаются бороться с напастью, перенося свои разум и сознание в неподвластные болезни механические тела. Разумеется, даже под страхом смерти у людей также возникли несогласия, и одни считают подобную «роботизацию» противоестественной, другие же видят в этом спасение. В общем, на пустом месте возникла гражданская война, и нашему герою тоже придётся принять участие в этой заварушке.
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Помимо сюжетной кампании в Disintegration также предусмотрен мультиплеер в трёх динамичных и напряжённых режимах с участием двух команд по пять игроков.
рекламаНесмотря на то, что Disintegration не претендует на звание AAA-проекта, её ценник в Steam при этом «зубастый» — аж 2 199 рублей по предварительному заказу.
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