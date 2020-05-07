Авторы Cyberpunk 2077 объяснили, почему ESRB упомянула о внутриигровых покупках
На днях американское рейтинговое агентство ESRB, отвечающее за распределение игр по тем или иным возрастным группам, присвоило Cyberpunk 2077 рейтинг M (Mature, 17+) и опубликовала краткое описание причин, по которым, как оно считает, игра заслуживает именно такой рейтинг. Кроме того, ESRB присвоила Cyberpunk 2077 пометку «внутриигровые покупки» (In-Game Purchases), и вот здесь некоторые игроки взволновались — неужели в их долгожданной игре всё же будут микротранзакции?
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Но студия CD Projekt RED оперативно отреагировала на соответствующие вопросы и напомнила, что никаких микротранзакций в Cyberpunk 2077 нет, а пометка «внутриигровые покупки» указывает на наличие дополнений, требующих обязательного наличия основной игры.
рекламаКстати, не так давно CD Projekt RED заявила, что у Cyberpunk 2077 будет не меньше дополнений, чем у The Witcher 3 Wild Hunt. То есть, не меньше двух. Релиз Cyberpunk 2077 между тем планируется на 17 сентября, и откладывать его снова разработчики не собираются.
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