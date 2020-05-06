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Жестокость, брань и пикантный контент: ESRB объяснила, почему присвоила Cyberpunk 2077 возрастной рейтинг 17+

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В начале марта CD Projekt RED отправила Cyberpunk 2077 на «аттестацию» рейтинговым агентствам в различных странах. Первые результаты пришли в конце апреля от бразильского ведомства, присвоившего игре возрастной рейтинг 18+, затем игру неожиданно пропустило австралийское ведомство, считающееся самым придирчивым на планете, и вот, настал черёд крупного американского агентства ESRB.

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Американское ведомство присвоило Cyberpunk 2077 возрастной рейтинг M (Mature, 17+) и опубликовало краткое описание причин, по которым он был присвоен.

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Данный проект — шутер/RPG с видом от первого лица, в котором игрок принимает роль наёмника по имени V, пытающегося проложить свой путь в открытом мире города Найт-Сити. Игроки могут исследовать футуристические локации, взаимодействовать с жителями, выполнять задания и вступать в сражения для выполнения различных миссий внутри сюжетной линии.

Сражаясь против людей и кибернетически усиленных противников, персонажи используют пистолеты, пулемёты, винтовки и взрывчатку. Игроки также могут использовать оружие ближнего боя (например, установленные на запястье клинки, а также аугментированные конечности), чтобы их ликвидировать и, в некоторых случаях, даже расчленить их. Бои отличаются неистовостью и частым применением огнестрельного оружия, криками от боли, взрывами и кровавыми эффектами.

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В некоторых локациях демонстрируются изуродованные трупы с открытой грудной клеткой и/или открытыми органами/внутренностями. В одном из квестов игроки вбивают персонажу гвозди в ладони и ступни; сцена сопровождается криками и кровавыми эффектами.

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Далее ESRB перечисляет пикантный контент (на это вообще уходит половина всего текста обоснования причины присвоения рейтинга M), включая половые акты, размеры половых органов и так далее, упоминает употребление наркотиков и алкогольных напитков и применение игровыми персонажами обсценной лексики. В рамках данного материала, по крайней мере, в редакционном разделе, заострять на этом внимание не стоит.

Напоминаем, что Cyberpunk 2077 выйдет 17 сентября. Повторно откладывать релиз игры разработчики не собираются.

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cd projekt red cyberpunk 2077
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