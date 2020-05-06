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Очередной рекорд Fortnite: аудитория проекта превысила 350 миллионов человек

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Разработчики из Epic Games в очередной раз рассказали об успехах их главного детища — Fortnite. На текущий момент аудитория проекта составляет 350 миллионов человек. По такому случаю прямо в клиенте игры состоится масштабная вечеринка-празднование. Даже приглашённые звезды будут, вполне реальные. Речь идёт о deadmau5, Стиве Аоки и Диллоне Фрэнсисе. Если вас заинтересовал данный ивент, то его старт намечен на 9 мая в 4 часа утра по московскому времени. Если что, концертно-развлекательная программа повторится в 21 час ровно того же дня, тоже по московскому времени.

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Если верить представителям Epic Games, то должно получиться весело и увлекательно. В игре на момент празднования появится специальный «хаб», где игроки смогут весело провести время, занимая свой досуг не только прослушиванием и просмотром приглашённых знаменитостей, но и участием в гонках или простым общением.

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Особый подарок припасён специально для тех, кто не только из любопытства прочитал эту заметку, а действительно играет в Fortnite. Нужно зайти в игру в период с 9 мая по 11 мая — в таком случае вам подарят украшение «Неоновые крылья». Это как световые элементы в дискоклубе, но только в форме крыльев, которые тоже умеют реагировать на музыку.

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