Electronic Arts снова решила провести распродажу в своём сервисе цифровой дистрибуции Origin. Несмотря на возросшую частоту различных распродаж в сервисе, количество предложений при это практически не страдает, и у нас в очередной раз появилась возможность приобрести «топовые» игры по сниженным ценам.

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По традиции, в рамках данного материала мы упомянем лишь несколько наиболее интересных предложений:

Star Wars Jedi Fallen Order – за 2 332 рубля (скидка 33 %);

Battlefield V — за 749 рублей (скидка 70 %);

Need for Speed Heat — за 1 749 рублей (скидка 50 %);

Star Wars Battlefront II — за 569 рублей (скидка 70 %);

Assassin’s Creed Odyssey — за 659 рублей (скидка 67 %).

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Акция продлится до 14 мая.