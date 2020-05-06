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В Origin стартовала новая крупная распродажа со скидками до 85 %

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Electronic Arts снова решила провести распродажу в своём сервисе цифровой дистрибуции Origin. Несмотря на возросшую частоту различных распродаж в сервисе, количество предложений при это практически не страдает, и у нас в очередной раз появилась возможность приобрести «топовые» игры по сниженным ценам.

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По традиции, в рамках данного материала мы упомянем лишь несколько наиболее интересных предложений:

  • Star Wars Jedi Fallen Order – за 2 332 рубля (скидка 33 %);
  • Battlefield V — за 749 рублей (скидка 70 %);
  • Need for Speed Heat — за 1 749 рублей (скидка 50 %);
  • Star Wars Battlefront II — за 569 рублей (скидка 70 %);
  • Assassin’s Creed Odyssey — за 659 рублей (скидка 67 %).

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Акция продлится до 14 мая.

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