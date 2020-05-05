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Mortal Kombat 11 получит сюжетное дополнение

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Несколько минут назад стало известно, что файтинг Mortal Kombat 11 получит сюжетное продолжение в виде DLC. Сначала коротенький видеоролик-тизер появился в некоторых региональных Twitter-аккаунтах PlayStation, затем на YouTube-канале «СофтКлаба» появилась и его русская версия. Из коротенького тизера можно сделать вывод о том, что в амбициозные планы Лю Кана и Рейдена вмешается Шан Цзун.

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Полноценный анонс запланирован на завтра, 6 мая, в 16:00 по московскому времени. По слухам, дополнение будет состоять из нескольких глав, которые будут выходить постепенно в течение продолжительного времени.

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