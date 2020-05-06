О том, что дополнение World of Warcraft Shadowlands выйдет в этом году, нам было известно с самого момента его анонса на предыдущей BlizzCon. Однако «год» — понятие неприлично растяжимое, и рано или поздно его следовало сузить до более конкретных сроков.

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Выступая во время квартального финансового отчёта, руководитель Blizzard Джей Аллен Брэк отметил , что команда разработчиков успешно адаптировалась к вызванной самоизоляцией удалённой работе, поэтому компания планирует выпустить дополнение Shadowlands в четвёртом квартале этого года (с 1 октября по 31 декабря).

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Брэк также отметил, что последние несколько месяцев у World of Warcraft наблюдается рост популярности. С чем это связано, руководство компании прекрасно понимает, поэтому относится к данной статистике соответствующим образом.

Напомним, что по сюжету World of Warcraft Shadowlands мы посетим Тёмные земли, где обитают души умерших, а также узнаем продолжение истории Сильваны.