Неоднозначная гонка Forza Street добралась до устройств под управлением Android и iOS
Игры всякие нужны, игры всякие важны — примерно так можно объяснить появление на свет проекта под названием Forza Street. На практике мы имеем дело с «кинематографической» гонкой, первоначально вышедшей под названием Miami Street, но из которой Microsoft впоследствии решила сделать мобильное ответвление популярной франшизы Forza. В прошлом году игра вышла на PC, и вот, теперь с большим опозданием стала доступна на Android и iOS.
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При создании игры разработчики делали акцент на кинематографичность и скоротечность происходящего, из-за чего в игре можно только своевременно нажимать на «педали», без рулевого управления. То есть, покачивание смартфона в стороны желаемого эффекта не даст — машина поворачивает за нас.
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Но есть и хорошая новость: зайдя в Forza Street до 5 июня, игрок получит в подарок Ford GT 2017 и некоторый объём внутриигровой валюты.
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