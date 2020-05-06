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Большие успехи Call of Duty Modern Warfare и Warzone, осенний релиз новой части и другие подробности из отчёта Activision Blizzard

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Очередь делиться квартальным финансовым отчётом дошла и до Activision Blizzard. В целом у компании всё в порядке, и наиболее весомую долю в достижении этого самого порядка сыграла франшиза Call of Duty. Согласно официальному заявлению холдинга, прошлогодняя Call of Duty Modern Warfare является самой успешной игрой серии, и по мнению аналитиков компании, за год игру ждёт рекордный доход.

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Также свою лепту в возможность назвать отчёт Activision Blizzard положительным внесла королевская битва Call of Duty Warzone. На момент публикации отчёта число игроков, опробовавших Warzone, превысило 60 миллионов человек. Для Activision стал неожиданностью высокий процент игроков, решивших приобрести Modern Warfare после Warzone. Кроме того, холдинг отмечает двукратное увеличение выручки с микротранзакций в Modern Warfare по сравнению с Black Ops 4.

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Что касается Call of Duty 2020, то несмотря на коронавирус и самоизоляцию, релиз игры всё же планируется на осень этого года, то есть, в привычные для франшизы сроки. Также компания отмечает рост популярности World of Warcraft, хотя прекрасно осознаёт, что это в первую очередь связано с самоизоляцией и увеличением времени, которое пользователи проводят за видеоиграми.

Выручка Activision Blizzard за отчётный квартал превысила прогнозируемую и составила 1,79 млрд долларов, а за весь финансовый год компания намеревается заработать порядка 6,8 млрд долларов.

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