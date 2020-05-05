Respawn Entertainment представила трейлер пятого сезона Apex Legends. Он посвящён новой героине игр, Лобе Андраде. История этого персонажа кому-то даже может показаться занятной.

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Когда девушке было девять, родителей Лобы на её глазах убил симулякр, известный как Ревенант. Естественно, за этим проследовало взросление героини и её желание за всё отомстить. Собственно, всё это в трейлере и показано. Максимально наглядно, сжато и пафосно.

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С приходом пятого сезона в Apex Legends появятся особая система заданий, новый боевой пропуск и сотня новых игровых предметов. Рейтинговая серия тоже обновится. Старт пятого сезона случится 12 мая.