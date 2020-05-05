Авторы Apex Legends напомнили о скором выходе пятого сезона игры
Respawn Entertainment представила трейлер пятого сезона Apex Legends. Он посвящён новой героине игр, Лобе Андраде. История этого персонажа кому-то даже может показаться занятной.
реклама
Когда девушке было девять, родителей Лобы на её глазах убил симулякр, известный как Ревенант. Естественно, за этим проследовало взросление героини и её желание за всё отомстить. Собственно, всё это в трейлере и показано. Максимально наглядно, сжато и пафосно.
реклама
С приходом пятого сезона в Apex Legends появятся особая система заданий, новый боевой пропуск и сотня новых игровых предметов. Рейтинговая серия тоже обновится. Старт пятого сезона случится 12 мая.
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила