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Halo 2 Anniversary выйдет на PC уже на следующей неделе

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Сборник ремастеров Halo The Master Chief Collection продолжает поэтапно добираться до PC. Halo Reach и Halo Combat Evolved Anniversary уже пройдены, и вот, настал черёд Halo 2 Anniversary. Как сообщили сегодня разработчики, PC-игроки смогут продолжить путешествие уже ровно через неделю —12 мая.

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Напомним, что при желании Halo 2 Anniversary можно будет отдельно, и её ценник, скорее всего, будет таким же, как и у предыдущих двух релизов — 259 рублей. В обновлённой версии нас ждёт поддержка актуальных разрешений монитора и ультрашироких соотношений сторон, улучшенная графика, привычная PC-игрокам разблокированная частота кадров и другие полезные нововведения.

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Всего в состав сборника Halo The Master Chief Collection входят шесть игр серии; до PC они все должны добраться до конца года. По крайней мере, такие планы были до коронавируса и связанной с ним самоизоляции.

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343 industries halo the master chief collection halo 2
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