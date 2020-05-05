Разработчики из Easy Day назвали точную дату релиза симулятора скейтбординга Skater XL. Это должно произойти 7 июля на PC, Xbox One и PlayStation 4. В списке платформ также имеется Nintendo Switch. Важный момент — первоначальный релиз будет полностью цифровым. Оно и понятно, ведь заниматься продажей физических копий в условиях пандемии коронавируса очень сложно. Для Xbox One и PlayStation 4 запланированы коробочные версии, их уже можно предзаказать.

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Авторы Skater XL также провели большую работу по налаживанию партнёрских отношений с крупнейшими брендами одежды и обуви для скейтбординга. Им удалось заручиться поддержкой 27 брендов, с полным списком компаний можно ознакомиться здесь. Вопросу кастомизации в Skater XL уделено очень много внимания. Будем надеяться, что игра тоже получится хорошей. Пользователи Steam, кстати, могут оценить старания Easy Day, прикупив раннюю версию игры. Конечно, в ней не будет всего контента и приятных «фишек» из полной версии, но составить мнение об основных механиках игры получится уже сейчас.