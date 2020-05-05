Amazon выпустит свой соревновательный шутер Crucible уже в конце мая
Компания Amazon уже на протяжении нескольких лет пытается сделать свой большой соревновательный шутер, анонс которого произошёл ещё в 2016 году. Проект называется Crucible, долгое время мы толком понятия не имели, что он из себя представляет. А теперь вот знаем, что в Steam он появится уже 20 мая. Более того, это бесплатная игра. То есть, простите, условно-бесплатная.
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Созданием Crucible занимается студия Relentless. Это компания Amazon, состоящая из ветеранов индустрии. Главной Relentless является человек, который ранее был на ведущих должностях в Westwood. Той самой Westwood, которая подарила нам Dune 2000 и Blade Runner — это ещё до покупки Electronic Arts. Ну, и, конечно же, серия Command & Conquer — тоже детище Westwood.
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А что такое Crucible? Это сетевой боевик, в котором на старте будет 10 персонажей. Ключевое отличие от той же Overwatch — возможность подобрать для героя оружие перед началом боя. Способности тоже разрешать комбинировать, они могут быть в разных матчах разные. Собственно, два этих момента могут помочь Crucible выделиться перед конкурентами и завоевать популярность у игроков. Мало у кого сейчас «выстреливают» подобные проекты. Как правило, они закрываются спустя полгода-год после запуска, демонстрируя удручающий «онлайн».
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Когда Crucible появится, у неё будет только три режима на выбор. Что удивительно, актуальная сегодня королевская битва тоже окажется доступной с релиза. В этом режиме игрокам придётся сражаться за выживание, будучи в тандеме с другим игроком. А вот когда уже на поле боя останется только трое, то все союзы прекратят своё действие. Это тоже интересная задумка, ведь дотянувшему до такого момента игроку придётся давать отпор бывшему напарнику.
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