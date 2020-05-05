На прошлой неделе стало известно, что 7 мая Microsoft в рамках мероприятия Inside Xbox покажет много нового и интересного, включая премьеру игрового процесса Assassin’s Creed Valhalla. Как выяснилось сегодня, майским Inside Xbox компания начинает Xbox 20/20 — ежемесячный цикл публикаций сведений об Xbox Series X, играх своих внутренних студий, а также об играх сторонних разработчиков, заявивших о поддержке Xbox Series X. Цикл завершится с релизом консоли в конце года.

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Каждый месяц будет радовать нас чем-то новеньким. Так, уже сейчас известно, что в июне ждёт публикация новой информации о платформе, а в июле покажут игры от внутренних студий. Как пишет Microsoft, разработчики ждут не дождутся возможности показать нам геймплей, поделиться подробностями и представить новинки.

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Также Microsoft сообщила о том, что все пятнадцать внутренних студий компании, входящих в подразделение Xbox Game Studios, а также ведущие сторонние студии работают над производством игр для Xbox Series X. Это должно вселить нас надежду на то, что на релизе новой консоли она не будет страдать от недостатка новых игр.

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Компания придерживается плана выпустить Xbox Series X и Halo Infinite в праздничном сезоне (конец года), а также сделает все основные релизы своих студий сразу доступными на PC по подписке Xbox Game Pass, которую планирует пополнять на регулярной основе. Облачный сервис Project xCloud будут расширять и запускать в новых странах и на новых устройствах.