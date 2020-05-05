Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Все внутренние студии Microsoft работают над играми для Xbox Series X

2
RTX 2070 почти по довирусной цене в Ситилинке
-4000р на RTX 2060 Super в Ситилинке
Цена i9 9900KF наконец упала до адекватной
Ситилинк: Самый продаваемый CPU круто подешевел

На прошлой неделе стало известно, что 7 мая Microsoft в рамках мероприятия Inside Xbox покажет много нового и интересного, включая премьеру игрового процесса Assassin’s Creed Valhalla. Как выяснилось сегодня, майским Inside Xbox компания начинает Xbox 20/20 — ежемесячный цикл публикаций сведений об Xbox Series X, играх своих внутренних студий, а также об играх сторонних разработчиков, заявивших о поддержке Xbox Series X. Цикл завершится с релизом консоли в конце года.

реклама

Каждый месяц будет радовать нас чем-то новеньким. Так, уже сейчас известно, что в июне ждёт публикация новой информации о платформе, а в июле покажут игры от внутренних студий. Как пишет Microsoft, разработчики ждут не дождутся возможности показать нам геймплей, поделиться подробностями и представить новинки.

реклама

Также Microsoft сообщила о том, что все пятнадцать внутренних студий компании, входящих в подразделение Xbox Game Studios, а также ведущие сторонние студии работают над производством игр для Xbox Series X. Это должно вселить нас надежду на то, что на релизе новой консоли она не будет страдать от недостатка новых игр.

реклама

Компания придерживается плана выпустить Xbox Series X и Halo Infinite в праздничном сезоне (конец года), а также сделает все основные релизы своих студий сразу доступными на PC по подписке Xbox Game Pass, которую планирует пополнять на регулярной основе. Облачный сервис Project xCloud будут расширять и запускать в новых странах и на новых устройствах.

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

microsoft xbox game studios
предыдущая новость

Комментарии Правила

Лента материалов раздела

Все внутренние студии Microsoft работают над играми для Xbox Series X
2
Mortal Kombat 11 получит сюжетное дополнение
2
По слухам, Assassin’s Creed Valhalla выйдет в середине октября
1
Легендарная MicroProse возвращается и анонсировала три новые игры
8
Фанаты Star Wars Battlefront II просят EA продлить поддержку игры и даже готовы покупать платные DLC
7
Star Wars Jedi Fallen Order получила обновление с испытаниями и режимом «Новая игра+»
4

Интересные материалы

Игровой компьютер до 50 тысяч рублей: май 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
1 мая 2020 63
Топ лучших видеокарт для игрового компьютера до 40 тысяч рублей: май 2020
3 мая 2020 35
Топ лучших видеокарт для игрового компьютера до 25 тысяч рублей: апрель 2020
22 апреля 2020 27
Битва игровых компьютеров: Core i5-9400F & GeForce RTX 2070 VS Ryzen 5 3600 & Radeon RX 5700
23 апреля 2020 42
Битва процессоров: Core i7-7700К VS Ryzen 5 3500Х
26 апреля 2020 177
Битва видеокарт: GeForce RTX 2070 Super VS Radeon RX 5700 XT в связке с процессором Ryzen 5 3600
28 апреля 2020 72

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Как я пытался поставить Windows 7 на нетбук - нестандартное решение ошибки "Не найден необходимый драйвер носителя"
65
Снижение цен на CPU началось - сравниваем цены в РФ, Европе и США
88
Битва игровых компьютеров: Core i3-9100F & Radeon RX 580 VS Ryzen 5 1600 & GeForce GTX 1650 Super
56
Максимальный разгон самой дешёвой DDR4 памяти
60
Деньги вперед: главные игры мая 2020 года
18
Обзор компактного корпуса Metalfish S3 Swordfish: рыба-меч во всеоружии
13
AMD Ryzen™ Threadripper™ 1950X в игре F1 2019 - тест с 6 видеокартами
13

Сейчас обсуждают

owzod
17:46
просто вам нравится смотреть на убогую картинку. потому что, даже 2080Ти не все игры тащит в фулл хд. я не знаю, а может вас кансольщик укусил.)))
Битва игровых компьютеров: Core i3-9100F & Radeon RX 580 VS Ryzen 5 1600 & GeForce GTX 1650 Super
Traktor
17:44
Я с огромным удовольствием проглотил сюжетку МК 11. Сделано отлично.
Mortal Kombat 11 получит сюжетное дополнение
Błąčķ_Øvēŗłøřð
17:42
Змей - перелогинься ☝️
Первый тест настольного 8-ядерного процессора Ryzen 7 4700G продемонстрировал впечатляющий результат, но оказался обычной подделкой
Дмитрий Садов
17:41
99% из этих игр параша.. ты же недумаешь что там все 15 студий лепят ААА дорого богато и с норм геймплеем.. мультяшное гавно по больешй части для гейпаса
Все внутренние студии Microsoft работают над играми для Xbox Series X
Błąčķ_Øvēŗłøřð
17:41
Зелоту тока о таком и писать
Первый тест настольного 8-ядерного процессора Ryzen 7 4700G продемонстрировал впечатляющий результат, но оказался обычной подделкой
Мавлет Компотов
17:39
Интел берут для игр, а если не играешь, то зачем высокая производительность, вот и берут подешевле, амд
Бюджетный 6-ядерный процессор Intel Core i5-10400 выступил на равных против 8-ядерного Core i7-9700F стоимостью 300 долларов
dimka11
17:38
Только их еще дольше процессоров ждать придется. Сначаал выпустят Z490
Intel уточнила сроки выхода некоторых процессоров Core 10-го поколения – ждать появления недорогих геймерских чипов придётся долго
buldozerbul
17:36
Андрюха ты на автора посмотри и сразу все поймешь , Зелот на оверах личность известная , он пишет статьи только для кликбейта , ему без разницы что там вообще написано и правда это или нет , главно чт...
Первый тест настольного 8-ядерного процессора Ryzen 7 4700G продемонстрировал впечатляющий результат, но оказался обычной подделкой
Евгений Яковлев
17:35
Безусловно, ели они тоже исключительно врагов. Когда о чём-либо пишешь, лучше заранее поинтересоваться: соответствуют ли твои заявления истине и на чём вообще они основаны. А у викингов с сельским хо...
Новые сведения об Assassin's Creed: Valhalla – кардинальные изменения в игровой системе, пиратство, собственный дом и продвинутый ИИ
Тема Захарченко
17:34
вы как блять 100фпс в бф5 на встройке получили?
Результаты тестирования и обзор Ryzen 5 3400G - процессор с графикой Vega
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем