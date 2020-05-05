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Легендарная MicroProse возвращается и анонсировала три новые игры

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Компания MicroProse навечно вписала своё название в историю, ведь именно её логотип мы так часто видели при загрузке любимых игр детства. Впоследствии компания утратила своё влияние и сошла с дистанции, пока в прошлом году её не выкупил создатель платформы для моделирования открытых миров TitanIM Дэвид Лагетти. В прошлом году стало известно, что возрождённая MicroProse готовит вертолётный симулятор Warbirds 2020, а сегодня Twitter компании официально сообщил о её возвращении и анонсе трёх новых проектов.

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Первый — симулятор морских сражений Sea Power. Действие разворачивается во времена Холодной войны 1960-х — 1980-х и противостояния блоков НАТО и Организации Варшавского Договора. Разработчики обещают смесь исторических и вымышленных сценариев, динамическую смену времени суток, детально воссозданные модели боевой техники тех времён и многое другое. За разработку отвечает компания Triassic Games AB.

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Второй — симулятор командующего флотом (в частности — авианосцев) Task Force Admiral за авторством студии Drydock Dreams Games. В нашу задачу входит привести вверенный нам в командование флот к победе над противником.

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И третий — пошаговая тактическая игра Second Front, действие которой развернётся на различных фронтах Второй мировой войны. Несмотря на несерьёзный «мультяшный» вид, проект заявлен как полноценный симулятор со способным постоять за себя искусственным интеллектом. За разработку отвечает студия Hexidraw.

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Как пишет MicroProse, это ещё далеко не всё, и в планах компании — ворваться на рынок стратегий и симуляторов. Дополнительные анонсы следует ожидать уже «скоро».

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