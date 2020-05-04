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Electronic Arts определилась с датой проведения EA Play — ежегодного мероприятия, посвящённого играм

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Компания Electronic Arts проведёт собственную пресс-конференцию EA Play, не смотря на отмену выставки E3 и пандемию коронавируса. Мероприятие будет доступно для просмотра только онлайн, без реальных зрителей. Оно начнётся 12 июня в 02:00 по московскому времени. Информация уже появилась на официальной страничке компании в Twitter.

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Напомним, в этом году уважаемый в индустрии журналист и шоумен Джефф Кейли предложил альтернативу E3 — игровой фестиваль Summer Game Fest. Мы писали об этом мероприятии в отдельной заметке. EA Play этого года станет, если можно так сказать, составным компонентом фестиваля. В рамках пресс-конференции Electronic Arts нам должны показать новые игры, но конкретный список проектов ещё не объявлен.

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