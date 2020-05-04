В свежем обращении к поклонникам своего творчества студия Codemasters поделилась информацией о настоящем и будущем одной из своих флагманских игровых серий — DiRT. По словам руководства студии, контентная поддержка DiRT Rally 2.0 подошла к своему логическому завершению: сезоны завершились, в дальнейшем игру ждут лишь небольшие обновления, продолжения ежедневных/еженедельных/ежемесячных испытаний, а также некоторые сюрпризы.

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Уже совсем скоро нас ждёт анонс новой части серии DiRT. Сама Codemasters называет данный проект «иным» и находится в предвкушении грядущего анонса. Проект относится именно к основной серии DiRT и разработан отдельной командой; не той, что отвечала за DiRT Rally 2.0.

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Что касается подсерии Rally, то про неё не забудут: напротив, в планах Codemasters вывести Rally на некий новый высокий уровень. Что подразумевается под этими словами, впрочем, пока неясно.

Напомним, что DiRT 4 вышла в 2017 году, а DiRT Rally 2.0 — в 2019 году. Оба проекта были тепло приняты игровым сообществом.