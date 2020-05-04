Новая неделя — новая статистика чарта продаж Steam. На сей раз компания поделилась результатами за период с 26 апреля по 2 мая и отсортировала игры по выручке. Поскольку на прошлой неделе главными новинками в Steam стали Gears Tactics и Streets of Rage 4, то именно они вызывают наибольший интерес в плане начального успеха. К сожалению, успехом результаты обеих игр можно назвать лишь с натяжкой; в случае с Gears Tactics — с большой натяжкой. Streets of Rage 4 дебютировала на шестой строчке чарта, Gears Tactics — на девятой.

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В целом десятка лидеров выглядит следующим образом:

PlayerUnknown’s Battlegrounds;

Borderlands 3;

Valve Index VR Kit;

Remnant From the Ashes;

Mount & Blade II Bannerlord;

Streets of Rage 4;

Grand Theft Auto V;

Borderlands 3 Deluxe;

Gears Tactics;

Monster Hunter World Iceborne.

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Как видим, лидерство вторую неделю подряд продолжает удерживать PUBG, а лидировавшая на протяжении первых трёх недель после релиза долгожданная Mount & Blade II удерживает достойное пятое место. В десятке лидеров также до сих пор располагаются Borderlands 3, Grand Theft Auto V и Monster Hunter World Iceborne.