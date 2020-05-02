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В оригинальной Star Wars Battlefront на PC снова заработал мультиплеер

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Шесть лет назад из оригинальной Star Wars Battlefront, вышедшей в далёком 2004 году, вслед за закрытием сервиса GameSpy исчезла и поддержка сетевой игры. Казалось бы ничего страшного, тем более что EA и DICE перезапустили серию и успели уже выпустить две новых части, но поклонники «оригинала» всё же ещё остались, и специально для них вчера вечером в PC-версию (Steam и GOG) игры добавили поддержку мультиплеера. Причём, что немаловажно, пользователи обоих сервисов смогут сражаться в культовой игре вместе.

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Вместе с возвращением сетевой функциональности в игру также добавили поддержку французского, немецкого, испанского и итальянского языков, добавили дополнительную поддержку аудио и исправили несколько ошибок, возникавших на различных размерах экранов.

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К слову, сейчас в Steam и GOG проходят распродажи игр по «Звёздным войнам», приуроченные к так называемому Дню Star Wars (4 мая, May the 4th).

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