Издательство 2K сделало экшен-игру Mafia III временно бесплатной для пользователей Xbox One и Steam. Попробовать проект можно будет в течение недели, акция закончится 7 мая. Причём, если для пользователей Steam всё останется доступным до 20:00 вечера по московскому времени, то в случае с Xbox One пробный период закончится утром, в 10:00.

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Важно помнить, что весь пройденный прогресс сохранится после покупки полной версии игры. Что касается Steam, то в течение пробного периода игру можно купить за 400 рублей. Скидка составит 75%.

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2K сообщила, что она и впредь будет заниматься подобными акциями с бесплатными днями для определённых игр. Ранее временно бесплатными становились Borderlands и XCOM 2.