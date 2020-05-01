Фил Спенсер предупредил о возможности переносов релизов игр из-за коронавируса
Коронавирус пока и не думает отступать, и все, чей род деятельности это позволяет, перешли на режим удалённой работы из дома. В том числе и разработчики игр, что уже пагубным образом сказывается на сроках релизов создаваемых ими проектов. Не является исключением и игровое подразделение Microsoft, руководитель которого, Фил Спенсер, в беседе с журналистами CNBC поделился своими мыслями по поводу влияния коронавируса на игровую индустрию.
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По словам Спенсера, производство консолей Xbox Series X идёт по плану, и с ними проблем быть не должно. По крайней мере, пока. А вот с разработкой видеоигр сложностей гораздо больше.
рекламаКак поясняет Спенсер, сейчас создание игр превратилось в крупный бизнес, в котором над проектами порой трудятся сотни разработчиков. И естественно, что в условиях самоизоляции и удалённой работы организовать эффективную работу таких крупных коллективов, работающих с огромными объёмами информации через домашнее интернет-соединение, непросто.
Сейчас разработчики, уточняет Спенсер, неплохо справляются с задачей, но в случае чего давить на них Microsoft не станет: здоровье сотрудников важнее, чем своевременный выпуск проекта. Поэтому релизы игр вполне могут и сместиться на более поздние сроки, и к этой вероятности стоит морально подготовиться.
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