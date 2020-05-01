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Летний цифровой фестиваль игр от организатора The Game Awards продлится больше трёх месяцев

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Как известно, крупные игровые выставки в этом году из-за коронавируса были либо отменены, либо переведены в цифровой формат, либо отложены на более поздний срок, либо вовсе находятся в «подвешенном состоянии». Чтобы решить эту проблему с неопределённостью и неразберихой, организатор The Game Awards Джефф Кейли представил цифровой фестиваль Summer Game Fest, который стартует в мае (точную дату назовут позже) и продлится практически всё лето — до 24 августа.

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Идея Summer Game Fest состоит в том, чтобы крупные и не только разработчики делились в его рамках новостями, анонсировали новые игры, давали интервью игровым изданиям, предоставляли доступ к демоверсиям своих проектов, и многое другое. Важно понимать, что Summer Game Fest — это своего рода цифровая площадка, где разработчики игр по возможности будут рассказывать что-то новое о своей деятельности; так что не стоит ждать анонсов новых игр в ежедневном формате.

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Известно, что в Summer Game Fest примут участие Microsoft, Sony, CD Projekt RED, Electronic Arts, Square Enix, Activision, 2K Games, Blizzard, Valve, Riot Games, Bethesda Softworks и многие-многие другие известные и не очень представители игровой индустрии.

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