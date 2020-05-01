Несколько дней назад Ubisoft объявила о том, что с 1 по 5 мая проведёт дополнительную раздачу ранее подаренных специально для тех, кто по тем или иным причинам пропустил первоначальные акции. И вот, указанный день наступил, так что все желающие могут забрать Assassin’s Creed II, Child of Light и Rayman Legends в Ubisoft Store. Более удобный же вариант — это зайти в клиент Uplay под своей учётной записью и проследовать на специальную страничку раздачи.

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