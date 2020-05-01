Ubisoft начала повторную раздачу Assassin’s Creed II, Child of Light и Rayman Legends
Несколько дней назад Ubisoft объявила о том, что с 1 по 5 мая проведёт дополнительную раздачу ранее подаренных специально для тех, кто по тем или иным причинам пропустил первоначальные акции. И вот, указанный день наступил, так что все желающие могут забрать Assassin’s Creed II, Child of Light и Rayman Legends в Ubisoft Store. Более удобный же вариант — это зайти в клиент Uplay под своей учётной записью и проследовать на специальную страничку раздачи.
реклама
Теги
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила