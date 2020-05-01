Польские разработчики анонсировали игру про борьбу с коронавирусом
Пока мир переживает вызванные пандемией тяжёлые испытания, после которых он уже никогда не будет прежним, разработчики из студии Jujubee S.A. решили в формате видеоигры продемонстрировать, как же государства сражаются с невидимым, но от этого ничуть не менее опасным врагом, и анонсировали игру под названием COVID The Outbreak.
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Мы играем за главу Всемирной Организации Здравоохранения (ВОЗ) и должны принимать все доступные и необходимые меры для локализации и снижения темпов распространения опасной инфекции; в противном случае всё закончится плачевно. Как уточняют авторы, COVID The Outbreak основана на опубликованных ВОЗ данных, а также на полученной от «экспертов и консультантов» информации.
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Как и в реальной жизни, в игре вирус мутирует, поэтому игрокам необходимо действовать на опережение, принимая верные решения на основе поступающей информации.
рекламаРелиз COVID The Outbreak состоится 29 мая, а 20 % доходов с продаж игры её разработчики направят в фонд Коалиции за инновации в обеспечении готовности к эпидемиям (CEPI).
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