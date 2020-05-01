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Авторы Apex Legends представили новую героиню игры — ловкую воровку Лобу Андраде

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Разработчики популярной королевской битвы Apex Legends опубликовали новый трейлер, посвящённый Лобе — новому персонажу игры. Полное имя девушки — Лоба Андраде, она профессиональная воровка, сумевшая отточить свои навыки до совершенства. Её появление в игре ознаменует собой появление пятого сезона, который получил название «Улыбка удачи».

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Сезон стартует уже 12 мая. Примечательность конкретно этого временного периода заключается в появлении новой механики — цепочки заданий с поиском сокровищ. Наборы с такими квестами будут складываться в дорожную карту, полное прохождение которой сулит множество бонусов.

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Если же говорить о новом боевом пропуске, то разработчиками здесь запланировано более 100 эксклюзивных предметов, среди которых будут легендарные облики и наборы Apex. Изменения в рейтинговых играх тоже будут. Более подробнее о них можно почитать на официальном сайте. Что касается пятого сезона, то он в деталях будет представлен публике уже 5 мая.

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