В конце марта «облачный» сервис GFN.ru, представляющий собой российскую версию NVIDIA GeForce NOW, сделал свои услуги бесплатными на месяц, обосновав своё решение желанием поддержать соблюдающих режим самоизоляции граждан. Месяц прошёл, но период нерабочих дней и самоизоляцию в нашей стране продлили до 11 мая включительно. Как следствие, пользователи GFN.ru попросили руководство сервиса продлить период бесплатного доступа.

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И вот, как сообщил сегодня исполнительный директор GFN.ru Павел Троицкий, период бесплатного доступа к сервису продлён на месяц — до конца мая. Судя по формулировке господина Троицкого, руководство при необходимости допускает и дальнейшее продление бесплатного доступа.

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Напомним, что GeForce NOW позволяет запускать «в облаке» поддерживающие данную систему игры из собственных библиотек пользователей. Вам не нужно приобретать их заново, достаточно лишь оплачивать подписку (естественно, в «мирное время»).