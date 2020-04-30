К сожалению, далеко не всем амбициозным проектам в игровой индустрии суждено дожить до релиза. Некоторые либо замораживаются, либо вовсе отменяются. Участь «заморозки» постигла и представленный в 2016 году боевик Darkborn (ранее носил рабочее название Project Wight) от геймдизайнера Battlefield Bad Company 2 и Battlefield 3 Дэвида Голдфарба и его студии The Outsiders. Сегодня разработчики сообщили, что приостанавливают работу над Darkborn, причём не знают, навсегда это или нет.

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Не сказать, что заморозка Darkborn стала неожиданной. Игра столь редко подавала признаки жизни, что было предельно очевидно, что что-то с прогрессом в её разработке не ладится. Кроме того, издательство Private Division, согласившееся распространять Darkborn, впоследствии почти сразу отказалось от своих обязательств. Хотя прямым текстом этого нигде не говорится, логично предположить, что издатель не увидел в игре потенциала.

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Студия The Outsiders же, по всей видимости, чувствует себя вполне комфортно, поскольку упомянула, что сейчас трудится над неким новым проектом, анонс которого состоится уже совсем скоро.

Стоит напомнить, что идея у Darkborn была довольно интересной: мы должны были играть за представителя таинственного вымирающего вида, за уничтожение которого ответственны люди. Игроку предназначалась роль хладнокровного мстителя людскому роду в сеттинге Средневековья.