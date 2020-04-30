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10 млн подписчиков Xbox Game Pass, лёгкое падение доходов от игр и другие подробности из квартального отчёта Microsoft

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Microsoft опубликовала квартальный финансовый отчёт за период, завершившийся 31 марта текущего года. В сухой и холодной статистике софтверного гиганта, интересной разве что инвесторам, можно выудить и несколько полезных для простого пользователя сведений.

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Источник изображения: Gears 5.

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Так, например, количество подписчиков сервиса Xbox Game Pass, предоставляющего доступ к пачке игр за ежемесячную плату, превысил психологически важную отметку в 10 миллионов человек, количество активных пользователей сервиса Xbox Live достигло порядка 90 миллионов, а число пользователей «облака» Project xCloud достигло «сотен тысяч». Сколько конкретно сотен тысяч пользуются «облаком», Microsoft не уточняет.

Доход от игр между тем сократился на 1 %, доход от продаж консолей Xbox сократился на 20 %, а доход от контента и сервисов Xbox вырос на 2 %. Игровой сегмент в минувшем финансовом квартале принёс компании 2,35 млрд долларов.

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По сравнению с аналогичным периодом в прошлом финансовом году выручка всей Microsoft в целом в минувшем квартале выросла на 15 % (до 35 млрд долларов), операционная прибыль — на 25 % (до 13 млрд долларов), а чистая прибыль — на 22 % (до 10,8 млрд долларов).

Что касается влияния коронавируса на финансовые показатели компании, то руководство пока называет его минимальным, однако признаёт, что пока говорить об этом рано, и влияние COVID-19, возможно, будет зафиксировано в последующих отчётах.

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