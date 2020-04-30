Студия Ghost Ship Games совместно с Coffee Stain Publishing собираются выпустить Deep Rock Galactic. Это кооперативный экшен от первого лица, где на правах главных действующих лиц тут прописались гномы-шахтёры. На самом деле, Deep Rock Galactic — игра довольно успешная. До 13 мая она ещё пробудет в раннем доступе Steam, но уже по отзывам давно стало понятно, что проект пользуется стабильным спросом и высоко ценится среди игроков.

реклама

Вы точно сейчас удивитесь среднему пользовательскому рейтингу в Steam — 96% на основании более 27 тысяч рецензий. Покупатели ранней версии остаются в полном восторге, тут добавить нечего.

реклама

Что умеют делать боевые гномы? Копать, исследовать, сражаться в огромных системах пещер и собирать сокровища. Добиться настоящего успеха будет проще в составе команды, но одиночное прохождение никто не отменял. В режиме одиночного прохождения игрока будет сопровождать робот-компаньон.

реклама

Набор классов в Deep Rock Galactic представлен четырьмя вариантами с максимально различным геймплеем. Самым очевидным классом является инженер — поклонники Торбьорна из Overwatch сейчас, наверное, взволнованы. Инженеры в игре от Ghost Ship Games тоже умеют строить оборонительные турели. Класс Gunner отвечает за нанесение урона, Scout занимается разведкой, а Driller — это бурящий твёрдые породы шахтёр.

реклама

Перед каждым боем игроки (в команде может быть до 4-х человек, по количеству классов) распределяют обязанности, после чего отправляются исследовать сложные и запутанные процедурно генерируемые системы пещер. Конечно же, по ходу дела надо будет «навалять» всем врагам и добыть ценные ресурсы. Для достижения поставленных целей потребуются подходящие инструменты: огнемёты, пулемёты, портативные подъёмники и многое другое. Всего этого у гномов хватит с избытком.

реклама

И вот всё это великолепие покидает ранний доступ уже 13 мая. С этого дня в продаже будет уже полная версия игры, без всяких заморочек. Надо заметить, в Steam у Deep Rock Galactic просто аномально высокий пользовательский рейтинг — аж 96% на основании более 27 тысяч рецензий. Перед нами тот редкий случай, когда ранний доступ Steam помог разработчикам развить продукт, представить его игрокам в самом лучшем виде и без больших задержек по срокам.