Анонсирован DRIFT21 — хардкорный симулятор дрифта с лицензированными трассами и автомобилями
Компания 505 Games анонсировала DRIFT21 — довольно необычный гоночный симулятор, в котором всё внимание уделяется не кольцевым гонкам, а дрифту и только ему. В пару к дрифту также выписана система тюнинга, она тут тоже является центральной темой.
реклама
Разработчики предлагают игроку заниматься глубокой настройкой автомобилей. То есть, изменять можно будет не только разные параметры двигателя и трансмиссии. Поковыряться дадут и в тормозах, и в подвеске, и в выхлопной системе.
реклама
Особенно приятно, что автопарк DRIFT21 состоит из лицензированных машин. Для них готовятся такие же лицензированные трассы. В случае с последними авторы обещают предоставить нам возможность пожечь виртуальную резину на полноценных игровых копиях трасс дрифт-комплекса Ebisu.
реклама
Доморощенного гонщика научат разным стилям дрифта: с применением ручного тормоза, силовому дрифту, «игрой» со сцеплением.
реклама
Автосимулятор DRIFT21 сначала выпустят в раннем доступе Steam, случится это уже 7 мая. А пока можно изучить официальную страничку игры в сервисе.
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила