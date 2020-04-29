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Анонсирован DRIFT21 — хардкорный симулятор дрифта с лицензированными трассами и автомобилями

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Компания 505 Games анонсировала DRIFT21 — довольно необычный гоночный симулятор, в котором всё внимание уделяется не кольцевым гонкам, а дрифту и только ему. В пару к дрифту также выписана система тюнинга, она тут тоже является центральной темой.

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Разработчики предлагают игроку заниматься глубокой настройкой автомобилей. То есть, изменять можно будет не только разные параметры двигателя и трансмиссии. Поковыряться дадут и в тормозах, и в подвеске, и в выхлопной системе.

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Особенно приятно, что автопарк DRIFT21 состоит из лицензированных машин. Для них готовятся такие же лицензированные трассы. В случае с последними авторы обещают предоставить нам возможность пожечь виртуальную резину на полноценных игровых копиях трасс дрифт-комплекса Ebisu.

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Доморощенного гонщика научат разным стилям дрифта: с применением ручного тормоза, силовому дрифту, «игрой» со сцеплением.

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Автосимулятор DRIFT21 сначала выпустят в раннем доступе Steam, случится это уже 7 мая. А пока можно изучить официальную страничку игры в сервисе.

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505 games drift21
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SMA
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Катерина Стец
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omoikane
20:34
2060 не бюджетная карта, а мидл....
Младшие видеокарты AMD на архитектуре RDNA2 не получат трассировку лучей - это функция станет эксклюзивом более дорогих моделей
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