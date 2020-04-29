Авторы «пиратской» стратегии Port Royale 4 назвали точную дату релиза и запустили закрытый бета-тест
Разработчики из Gaming Mind Studios совместно с издателем Kalypso Media опубликовали новый трейлер Port Royale 4. Это экономическая стратегия с ярко выраженной «пиратской» тематикой. Сам ролик посвящён запуску бета-тестирования проекта. Пока мероприятие проходит в закрытом режиме. Для получения доступа к «бете» нужно оформить предзаказ на игру через официальный сайт Kalypso.
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Релиз Port Royale 4 намечен на 25 сентября нынешнего года. Среди целевых платформ прописаны PC, Xbox One, PlayStation 4 и Switch. К сожалению, бета-тестирование будет проходить только на английском языке, локализации нет.
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Port Royale 4 предоставит игроку возможность присоединиться к одной из колониальных держав XVII века: Франции, Испании, Англии или Голландии. Глобальная цель одна — взять под управление одно из небольших поселений и превратить его в большой торговый город.
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«На бумаге» проект выглядит очень перспективно. Port Royale 4 сможет предложить один из четырёх имеющихся классов для героя: пират, исследователь, торговец или буканьер. Постигать тонкости построения колониальной империи придётся в рамках четырёх расширенных кампаний. Игроку нужно будет строить здания (около 50 видов), торговать с карибскими городами (будет не менее 60), управлять кораблями (18 исторических единиц) в режиме тактических пошаговых сражений. Ну, и многое другое.
рекламаОсталось дождаться выхода. У стратегии имеется собственная страничка в Steam, там же можно найти другие подробности об игре.
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