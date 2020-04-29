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Дополнение Dying Light Hellraid отправит нас в ад и обратно

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Польская студия Techland продолжает собственным примером демонстрировать, как разработчикам следует относиться к своим творениям и их аудитории. Зомби-боевику Dying Light в этом году стукнуло пять лет, но авторы продолжают его поддерживать и даже снабжать новым контентом. Так, сегодня разработчики представили нашему вниманию дополнение Hellraid, основанное на одноимённом неизданном фэнтезийном слешере от первого лица.

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По сюжету аддона, в подвале Башни был обнаружен загадочный аркадный игровой автомат, который выжившие не задумываясь поволокли на верхние этажи. Как впоследствии выяснится, данный автомат есть не что иное, как портал в Преисподнюю.

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Дополнение добавит в Dying Light новые локации, массу нового оружия и «полчища адских тварей», которых нужно непременно уничтожить. По плану, релиз состоится уже этим летом.

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Следует напомнить, что релиз Dying Light 2 был отложен на неопределённый срок. С коронавирусом это не связано, поскольку перенос случился ещё задолго до распространения опасной инфекции по всему миру. Разработчики просто приняли решение, что для доведения проекта до необходимого уровня качества им необходимо дополнительное время.

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Jack Reacher
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kuchumovn
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oldschoolgamer
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mo3ulla
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qot
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qot
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