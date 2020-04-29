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В «бете» Valorant скоро появится соревновательный режим

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Закрытое бета-тестирование Valorant проходит поразительно успешно, и разработчики из Riot Games продолжают регулярно совершенствовать игровой баланс и улучшать интерфейс. Так, несколько часов назад закрытая «бета» Valorant обновилась до версии 0.49, в рамках которого разработчики изменили баланс нескольких карт, внешний вид нескольких персонажей, а также внесли необходимые изменения в интерфейс и режим наблюдателя.

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Но главное другое. Сейчас игровой процесс в Valorant проходит в непринуждённом свободном режиме, и многих участников закрытого бета-тестирования отсутствие структуры и чувства ответственности уже утомило. Поэтому в обозримой перспективе в Valorant появится соревновательный режим.

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Подробностями о его работе авторы поделились ещё несколько дней назад. Чтобы получить доступ к соревновательному режиму, необходимо сыграть как минимум 20 простых матчей без ранга. Местный «ладдер» разделён на восемь рангов, у семи из которых имеется дополнительное разделение на три ступени. Соревновательный режим предполагает регулярную игру, в противном случае его отображение в вашем профиле прекратится. Наконец, полученный в рамках бета-тестирования рейтинг не будет перенесён в релизную версию игры, так что придётся начинать карабкаться по «лестнице» заново.

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Также Riot сделала механизм работы античита Valorant более прозрачным. Ранее студию уже обвинили в принудительных установке и запуске античита вместе с запуском операционной без возможности его отключения. Теперь иконка античита будет висеть в системном трее с возможностью его (античита) отключения. Естественно, с выключенным античитом в игру вас не пустит.

Напомним, что Valorant планируют выпустить этим летом; пока без конкретики.

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