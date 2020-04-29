Сейчас среди крупных и не только издателей стало своеобразным «трендом» поддерживать заточённых дома в самоизоляции людей подарочными играми. Тем, кто в ежедневном режиме следит за новостями на разных сайтах, в этом плане легче: практически никакая раздача не уйдёт из поля зрения. Для менее активных любителей игр Ubisoft приняла решение повторно раздать последние три игры, которые она несколько недель назад дарила в своём магазине — Assassin’s Creed 2, Child of Light и Rayman Legends.

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Акция пройдёт с 1 по 5 мая. От вас потребуется лишь зарегистрироваться в Uplay и перейти по соответствующим страничкам игр. Более удобный вариант — забрать подарки через клиент Uplay, где для них будет выделена отдельная вкладка.

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Стоит отметить, что все три игры по-своему замечательные, так что подарки достойные.