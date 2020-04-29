Кооперативный шутер Generation Zero от подразделения Avalanche Studios, впоследствии переименованного в Systemic Reaction, появился на свет весной прошлого года и получил весьма скромные пользовательские оценки. Возможно, именно по этой причине разработчики решили устроить в Steam почти неделю бесплатного доступа к своему проекту и предоставить 60-процентную скидку на его приобретение. Акция завершится 4 мая.

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Напомним, что Generation Zero в первую очередь интересна своим сеттингом: мы отправляемся в практически полностью лишившуюся населения Швецию 1980-х, по территории которой теперь бродят роботы-убийцы. Нам в качестве одних из последних выживших предстоит дать бездушным железякам отпор и раскрыть тайну их вторжения.

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Хоть игра и предполагает совместное прохождения с тремя товарищами, но в одиночку исследовать тайны вторжения роботов тоже можно.