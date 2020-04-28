В начале апреля ZeniMax Online объявила о том, что из-за самоизоляционных мер и связанной с ними необходимостью удалённой работы выход для The Elder Scrolls Online сюжетной главы Greymoor, события которой развернутся в любимой всеми провинции Скайрим, откладывается как минимум на неделю. К счастью, по прошествии времени разработчики пришли к выводу, что откладывать релиз новой главы больше, чем на одну неделю, не придётся. Таким образом, сегодня у студии появилась возможность заявить, что Greymoor выйдет в свет 26 мая на PC и 9 июня на консолях.

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По сюжету Greymoor нам предстоит одолеть могущественного вампира, который угрожает всему северу континента Тамриэль. Важно помнить, что события The Elder Scrolls Online разворачиваются за тысячу лет до событий The Elder Scrolls V Skyrim, поэтому одноимённая провинция в «онлайне» выглядит иначе. Многие города ещё не были основаны, другие же с течением времени преобразились. Одно радует: красавец Солитьюд на месте.