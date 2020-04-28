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Карточная игра Legends of Runeterra до конца месяца получит обновление 1.0, первое дополнение и полную версию

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Разработчики из Riot Games готовятся выпустить крупное обновление для своей коллекционной карточной игры Legends of Runeterra. Апдейт должен получиться настолько большим, что ему выдали порядковый индекс 1.0. Вместе с обновлением проект официально станет доступен на iOS и Android.

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Официальный и полноценный релиз Legends of Runeterra должен случиться 30 апреля. Именно тогда игра заработает во всех регионах, где это запланировано. С полноценным релизом также случится выход первого дополнения «Прилив». О последнем — подробнее.

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«Прилив» добавит в игру новую локацию под названием Билджвотер, поселит новых чемпионов (всего 11 штук) и пополнит колоду карт 120 новыми экземплярами. Разумеется, с выходом новых карт в клиент игры будут имплантированы новые механики — это стандартная схема для дополнений к подобным ККИ. Разработчики приготовили особый подарок для тех пользователей, кто участвовал в бета-тестировании проекта. Им положен уникальный защитник. Получить приз смогут и те новички, кто зайдёт в игру до 8 мая.

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С приходом «Прилива» клиент игры также полнится двумя новыми защитниками, 10 новыми эмоциями, шестью новыми наградами и новым игровым полем. Разработчики также приготовили специальные награды для новичков. Обладатели новых учётных записей и аккаунтов, созданных до выхода обновления 1.0 будут получать награду за первый вход в игру за день в течение семи дней — причём, не обязательно подряд.

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Riot Games подробно расписала другие нововведения, что появятся в Legends of Runeterra с выходом патча 1.0. За всеми подробностями следует обратиться к официальному сайту проекта.

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Карточная игра Legends of Runeterra до конца месяца получит обновление 1.0, первое дополнение и полную версию
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Сейчас обсуждают

Exel Benchmark
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Kopcheniy
18:47
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daniel17
18:46
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Kasyan
18:46
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18:46
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owzod
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Kasyan
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daniel17
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