Анонсированный летом прошлого года ремейк приключенческого боевика Destroy All Humans! сегодня наконец-то обзавёлся точной датой выхода. Как сообщило издательство THQ Nordic, игра появится на свет 28 июля. Сопутствующий видеоролик прилагается.

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Несмотря на то, что релиз уже не за горами, подробностей ремейка игры пока немного. Известно, что наш герой — с одной стороны очаровательный, а с другой стороны безжалостный пришелец Крипто — прибывает на Землю, чтобы собрать образцы ДНК населяющих планету живых существ, в том числе и людей, и творить хаос.

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Проект позиционируется как среднебюджетный, поэтому ценник у него будет соответствующий — около 30 евро, или аналог в рублях с учётом региональной цены.