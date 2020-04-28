Разработчики из студии Noobz from Poland (как самокритично) совместно с издателем 505 Games объявили точную дату релиза Total Tank Simulator. Это тактический боевой симулятор в декорациях Второй мировой войны, который позволит игроку не только командовать целой армией, но и принимать непосредственное участив в битве, быть на передовой. Звучит очень заманчиво, но всё становится понятно, когда начинаешь знакомиться с наглядными материалами по игре.

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Визуальный стиль Total Tank Simulator предельно схематичен, что может отпугнуть неподготовленного игрока. За детально смоделированными моделями танков нужно обращаться к той же World of Tanks, а поляки делают упор на тактику и, кажется, воображение самих игроков. Девелоперы пообещали, что игроку выдадут в пользование более 50 карт и очень много единиц техники. В релизном трейлере мы даже заметили пехоту.

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Локации здесь максимально разнообразные. Будут и лесные зоны, и пустыни, и снежные поляны. Сюжетная кампания в Total Tank Simulator тоже есть, в ней сразу шесть игровых фракций будут выяснять между собой отношения.

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Больше всего недоумения вызывает само название игры — Total Tank Simulator. На самом деле, она не только про танки. Там есть и техника, и пехота, и авиация. В сражениях участвуют все группы юнитов, включая артиллерию.

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Будет масса заданий, разделённых на четыре основных типа, и большие возможности для реализации тактических задумок. Для Total Tank Simulator заявлена полная поддержка русского языка, если что.

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А теперь о самом главном — о дате релиза. Выход игры должен случиться 20 мая нынешнего года. За другими подробностями следует обратиться к официальной страничке Total Tank Simulator в Steam.