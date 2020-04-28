Авторы DayZ закрыли словацкое подразделение студии, но на поддержке игры это не отразится
На днях в Сети появились слухи о том, что компания Bohemia Interactive, отвечающая за разработку DayZ, закрыла свою расположенную в городе Братислава (Словакия) студию, которая помогала основному, пражскому офису Bohemia в поддержке DayZ. Вскоре компания опубликовала в своём официальном Twitter сообщение, в котором подтвердила утечку и заявила о том, что это было совместное решение руководства братиславской студии и менеджмента Bohemia Interactive в целом.
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Впрочем, переживать по этому поводу не стоит. Как уверяет нас Bohemia Interactive, на поддержке DayZ закрытие братиславской студии не повлияет, и команда разработчиков продолжит следовать обозначенному в начале этого года плану.
рекламаЭто значит, что в обозримой перспективе DayZ получит поддержку пользовательских модификаций, новый контент, включая новое оружие и технику, исправления ошибок, повышение стабильности игры и многое другое.
DayZ вышла в Steam в конце 2018 года — после пяти долгих лет пребывания в раннем доступе. Поначалу игроки относились к проекту скептически, но на текущий момент у неё вполне достойные пользовательские оценки: актуальный рейтинг DayZ в сервисе от Valve составляет 78 %.
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