Google верит в то, что за «облачным» геймингом будущее, поэтому время от времени пополняет библиотеку игр в своём сервисе Stadia. И вот, сегодня внимательные пользователи Сети обнаружили на сайте американского рейтингового агентства ESRB упоминание Stadia-версии знаменитой королевской битвы PlayerUnknown’s Battlegrounds.

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Игра получила возрастной рейтинг «для тинейджеров» и обладает полностью верным описанием, так что вероятность ошибки сводится практически к нулю. Скорее всего, о появлении PUBG и других игр в своём «облаке» Google расскажет уже сегодня вечером в рамках очередного выпуска Stadia Connect.

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