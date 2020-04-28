Обновление: В свежем выпуске Stadia Connect компания Google не только подтвердила утреннюю утечку о включении в состав своего «облака» PlayerUnknown’s Battlegrounds и Octopath Traveler — обе игры появятся в системе уже сегодня — но и объявила о том, что до конца года в Stadia заглянут и некоторые хиты от Electronic Arts. Так, до конца года в Stadia определённо имеет смысл ждать Star Wars Jedi Fallen Order, FIFA и Madden NFL.

реклама

Но и это ещё не всё. Сегодня в Stadia вышла Get Packed, летом выйдет Crayta, а в течение года до системы доберутся и Zombie Army 4 Dead War, Embr, Rock of Ages 3 и Wave Break.

реклама

Стоит отметить, что пока что Stadia доступна лишь в западных странах. Когда она доберётся до России, и доберётся ли вообще, пока тайна, покрытая мраком.

Оригинал: Google верит в то, что за «облачным» геймингом будущее, поэтому время от времени пополняет библиотеку игр в своём сервисе Stadia. И вот, сегодня внимательные пользователи Сети обнаружили на сайте американского рейтингового агентства ESRB упоминание Stadia-версии знаменитой королевской битвы PlayerUnknown’s Battlegrounds.

реклама

Игра получила возрастной рейтинг «для тинейджеров» и обладает полностью верным описанием, так что вероятность ошибки сводится практически к нулю. Скорее всего, о появлении PUBG и других игр в своём «облаке» Google расскажет уже сегодня вечером в рамках очередного выпуска Stadia Connect.

реклама