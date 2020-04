Чуть ранее мы писали вам о масштабной утечке игрового видео по The Last Us Part II. Недобросовестный аноним «слил» в Сеть все основные сюжетные моменты, и Sony просто обязана была на это как-то отреагировать. Разумеется, компания в спешке приказала удалить все ролики с YouTube-канала The Last of Us 2 Leaks, специально созданного для спойлерных видеоматериалов. А теперь вот мы уже знаем точную дату релиза игры, которую ещё несколько недель назад Naughty Dog перенесла на неопределённый срок.

The Last Us Part II выйдет в свет 19 июня этого года, информация об этом появилась в официальном блоге PlayStation. Изначально релиз проекта был запланирован на 29 мая, если что. Есть большая вероятность, что такое скорое объявление новой даты выхода обусловлено исключительно публикацией спойлеров по игре. Sony явно рассчитывала выпустить один из главных эксклюзивов для PlayStation 4 только после того, как розничные магазины оправились бы после пандемии коронавируса. Ведь розница — важный канал продаж для компании, игры для консоли до сих пор активно покупают на дисках.

Всё в той заметке блога PlayStation также была опубликована точная дата выхода экшена Ghost of Tsushima. Он выйдет 17 июля нынешнего года, а не 26 июня, как было запланировано изначально. Лето для всех владельцев PlayStation 4 будет жарким.