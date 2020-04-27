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Кровь, насилие и «взрослые» темы: Cyberpunk 2077 присвоили рейтинг «18+» в Бразилии

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CD Projekt RED отправила Cyberpunk 2077 на оценку рейтинговыми агентствами ещё в начале прошлого месяца. Процесс небыстрый, и оперативнее всех с поставленной задачей справилось бразильское ведомство. Приговор жёсткий: Cyberpunk 2077 предназначена для людей старше восемнадцати лет, и на то есть целый список причин.

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Итак, сотрудники бразильского рейтингового агентства при выставлении вердикта отметили, что в Cyberpunk 2077 с той или иной частотой встречается следующее: демонстрация оружия, умеренное применение или упоминание наркотических веществ, применение оружия, потребление наркотических веществ, грубая лексика, вербальная агрессия, акты насилия и их описание, сексуализация, нагота, половые акты, в том числе насильственные, проституция, пытки, расчленёнка, самоубийства, кровь и так далее.

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Нет никаких оснований полагать, что в других странах возрастные рейтинги и причины их выставления будут иными. Напомним, что Cyberpunk 2077 планируется к выходу 17 сентября. Несмотря на бушующий коронавирус и трудности с удалённой работой разработчики уверены, что повторного переноса релиза игры не случится. Изначально мы ещё с 16 апреля должны были приступить к прохождению и начать делиться друг с другом советами.

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cd projekt red cyberpunk 2077
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