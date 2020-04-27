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В Steam началась бесплатная раздача Total War Shogun 2

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Технически раздача стартовала ещё в 20:00 по московскому времени, но из-за ошибок в Steam на игру даже при 100-процентной скидке распространялась её номинальная стоимость. Соответственно, в редакционной новостной ленте данная заметка появилась только после исправления ошибок со стороны Steam.

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Оригинал: В минувшую пятницу студия Creative Assembly официально подтвердила планы по бесплатной раздаче Total War Shogun 2 и огласила сроки её проведения: с 27 апреля в 20:00 по московскому времени по 1 мая того же времени. Указанные день и час наступили, раздача стартовала.

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Наши добровольные помощники назовут это «праздником геймера», но у разработчиков из Creative Assembly к данной акции совсем иное отношение — благотворительное. Разработчики видят, что происходит в мире на фоне коронавируса, поэтому просят всех в целом и поклонников своего творчества в частности выходить из дома только в случае крайней необходимости; если, конечно, ваша профессия не предполагает обратного.

По мнению разработчиков, раздача Total War Shogun 2 поспособствует более охотному соблюдению режима самоизоляции. Сама Creative Assembly, к слову, располагается в Англии, где ситуация с коронавирусом обстоит очень остро.

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