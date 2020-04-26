Новое дополнение для Tropico 6 добавило в игру социальные сети
Kalypso Media выпустила Splitter — дополнение для градостроительной стратегии Tropico 6. Центральной темой DLC стали, представьте себе, социальные сети. Теперь Эль Президенте может использовать себе во благо это очевидное достижение человечества. Только вот в банановой республике может быть только одна идейно верная социальная сеть — Splitter. Это местный аналог Twitter, одобренный всеми подконтрольными ведомствами. Даже логотип узнаваемый, и хештеги есть.
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У игроков появится возможность оказывать влияние на знаменитых людей через Splitter и добиваться их расположения. Лояльность селебрити обеспечит высокий социальный статус для доморощенного диктатора. А ещё в Splitter можно будет строить новые здания и жилые дома повышенной комфортности.
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Платное дополнение выходит одновременно с бесплатной порцией контента Guagua, которое призвано обеспечить поддержку кроссплатформенной игры для идейных покупателей GOG-версии игры. Теперь пользователи Steam, GOG и Origin смогут без проблем сыграть друг с другом. Разработчики обещают, что поддержка кроссплатформенности для пользователей macOS (тоже GOG) будет обеспечена в новом дополнении.
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