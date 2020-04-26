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Новый трейлер Uragun — стремительного экшена от авторов Bulletstorm и Hard Reset

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Разработчики из варшавской студии Kool2Play показали новый трейлер Uragun. Под этим лаконичным названием скрывается экшен с видом сверху, в котором всё основное внимание уделяется роботам. Если конкретнее, то боевым шагающим машинам, которые очень сильно походят на цыплят.

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Свеженькое видео посвящено всем тем навыкам и единицам арсенала, которые будут на вооружении у игрока. Разработчики заверяют, что всеми заложенными в игру особенностями придётся пользоваться, ведь искусственный интеллект не дремлет. Он будет подсылать пользователю интересных врагов — боевых машин с уникальным вооружением. Правильно их обойти и уничтожить — важная, ключевая задача, требующая определённой сноровки и опыта. Если верить авторам Uragun, то ИИ врагов — штука коварная, динамически изменяющая своё поведение.

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Uragun сможет предложить много часов бодрого геймплея как в одиночном режиме, так и для кооператива на двоих игроков. Проекту стоит дать шанс, ведь его главным разработчиком является человек, ранее приложивший руку к Bullestorm и Hard Reset. Релиз должен случиться в середине нынешнего года. У игры уже имеется своя страничка в Steam. После выхода на PC экшен должен появиться на консолях.

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