В эти непростые времена, когда массово откладываются релизы игр, задерживаются премьеры кинофильмов и отменяются привычные мероприятия, портал PC Gamer решил порадовать игровое сообщество и объявил о том, что проводимое им вот уже на протяжении нескольких лет подряд PC Gaming Show в этом году также пройдёт по плану на Twitch. Даже дату назвали — 6 июня. Мероприятие будет транслироваться на Twitch и других платформах для прямых трансляций.

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Основная цель организаторов PC Gaming Show — в отсутствие E3 2020 (отменена из-за коронавируса) осветить наиболее интересные проекты и предоставить площадку, где чествуют PC как игровую платформу. Подробностями о составе участников с нами обещали поделиться чуть позже; но на данный момент уже известно, что в мероприятии точно примут участие Intel, Epic Games, Tripwire Interactive, Humble, Perfect World, и Frontier.

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Стоит отметить, что вследствие отмены E3 2020 различные издания и игровые компании решили провести собственные мини-аналоги мероприятия и пресс-конференции. Оно и понятно: летние анонсы должны же где-то состояться.