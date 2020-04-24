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Симулятор бездорожья SnowRunner будет поддерживать модификации со дня релиза

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Разработчики из Saber Interactive перед скорым релизом своего симулятора бездорожья SnowRunner поделились славным известием для любителей применять и создавать модификации. Главное — SnowRunner будет поддерживать модификации на PC со дня релиза; на консолях поддержка модификаций будет добавлена позже. Для реализации данной поддержки разработчики даже объединили усилия с ресурсом Mod.io, благодаря чему несколько созданных бета-тестерами модификаций, включая Tesla Cybertruck, будут доступны прямо в день релиза.

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Во-вторых, разработчики планируют материально поддерживать авторов наиболее успешных модификаций. Под это дело даже выделили специальный фонд размером в три тысячи евро в месяц. По мнению разработчиков, это поможет стимулировать создание качественных и нужных игре модификаций.

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Стоит напомнить, что до релиза SnowRunner остались считанные дни: игра появится в продаже 28 апреля на PC (Epic Games Store), PlayStation 4 и Xbox One.

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