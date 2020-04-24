Чтобы осмыслить масштабы и популярность Fortnite, достаточно лишь вспомнить, что Epic Games периодически устраивает в игре специальные события-концерты с участием известных исполнителей. Данные концерты постоянно собирают многомиллионные аудитории, и несколько часов назад в игре в рамках события Astronomical прошла виртуальная премьера нового «трека» популярного американского рэпера Трэвиса Скотта.

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Как и следовало ожидать, событие привлекло многомиллионную армию фанатов Fortnite, благодаря чему игра установила новый рекорд пикового «онлайна»: как сообщила Epic Games, более 12,3 млн игроков наблюдали за выступлением аватара Трэвиса Скотта.

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Предыдущий рекорд — 10,7 млн игроков — был установлен во время виртуального концерта диджея Marshmello. В интересное время живём, однако.